Aide à l’Ukraine: déjà 500.000 cannettes de la «Jupiler ukrainienne» écoulée chez nous

Depuis deux mois, on peut trouver des cannettes de Chernigivske dans nos rayons de supermarchés. Cette bière ukrainienne populaire, qui doit son nom à la ville de Tchernihiv, au nord de l’Ukraine, n’est plus produite sur place suite à l’invasion des forces armées russes. En réponse, le géant brassicole belgo-brésilien AB InBev, qui produit entre autres la Stella Artois, la Jupiler et la Leffe, a décidé de transférer la fabrication de la pils sur le marché belge. Le remplissage des premières cannettes a eu lieu début mai dans la brasserie AB InBev de Louvain.