Plus de 30 degrés, alerte jaune… quand les températures vont-elles baisser?

La journée de ce jeudi pourrait débuter sous les nuages bas dans la région côtière et du Westhoek ; ceux-ci laisseront toutefois rapidement place à un temps ensoleillé. Ailleurs, le soleil sera aussi souvent présent mais sera parfois voilé par des champs de nuages élevés ou moyens. Dans le courant ou en fin d’après-midi, des averses, voire des cellules orageuses, pourraient se développer de manière isolée ; ce risque concernera essentiellement l’est et, dans une moindre mesure, le centre pays. Il fera encore assez chaud avec des maxima de 27 à 30 degrés sur une large partie centrale du pays, de 29 à 31 degrés en Ardenne, et jusqu’à 33 ou 34 degrés en Lorraine belge. L’Institut royal météorologique a placé la province du Luxembourg en alerte jaune. En Flandre Occidentale, les températures seront déjà en baisse avec des maxima de 22 à 27 degrés. Le vent sera faible à modéré et s’orientera au secteur ouest à nord-ouest.

Vendredi, des averses (orageuses) toucheront d’abord encore essentiellement la moitié sud-est du pays. Dans l’ouest du pays, une averse isolée sera toujours possible en matinée. L’après-midi, le temps deviendra sec partout et plus ensoleillé depuis l’ouest. Les maxima se situeront entre 19 ou 20 degrés à la mer ainsi qu’en Hautes-Fagnes et 25 ou 26 degrés en Lorraine belge. Le vent sera modéré, et à la mer souvent assez fort, de secteur nord.