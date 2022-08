Tout comprendre des tensions entre la Chine et Taïwan

La visite, le 2 août, de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi à Taïwan, a suscité d’importantes menaces de la part de la Chine. Des avertissements qui résultent de près de septante-trois ans d’animosité entre Pékin, Taipei et Washington.

Les relations entre la Chine et Taïwan sont tendues depuis leur séparation de facto en 1949, et provoquent des passes d’armes récurrentes entre Pékin et Washington. L’histoire diplomatique qui lie les trois Etats est ainsi jalonnée de dates-clés.

1949 : La séparation

Le 1er octobre 1949, le communiste Mao Zedong proclame l’avènement de la République populaire de Chine à Pékin.