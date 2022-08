Les 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve: après deux ans d’absence, les dates de 2022 sont fixées

Après deux années de pandémie et d’absence forcée, le plus grand événement estudiantin de Belgique donne rendez-vous aux amateurs les 26 et 27 octobre 2022. Le CSE Animations se sent confiant quant à la tenue de l’événement.

« Maintenant qu’on est sûr de pouvoir lancer l’événement, aussi bien au niveau financier que dans l’organisation, on communique enfin la date », se réjouit le CSE Animations au micro de Sudinfo. La ville étudiante de Louvain-la-Neuve vibrera durant 24 heures les 26 et 27 octobre prochains.