La mentalité de l’Union fait toujours sa force

L’image, sympa, de Teddy Teuma sautant dans les bras de Damien Marcq, consultant d’un soir sur le plateau RTL Sport, a fait le tour de la toile. « On l’a fait ou pas ? », s’enthousiasmait le capitaine exemplaire à l’encontre de son ancien équipier et confident de vestiaire. Oui, l’Union l’a fait et bien fait, même, réussissant un authentique exploit que peu de gens pensaient possible face aux Rangers, finalistes de la dernière édition de l’Europa League. Alors que les joueurs de Karel Geraerts chantaient, dansaient et fêtaient à même la pelouse avec cette insouciance rafraîchissante propre au petit Poucet qui bouscule l’ordre établi, les Ecossais, de leur côté, ruminaient leur déception dans leur vestiaire, évitant même de passer devant les médias pour tenter d’expliquer leur « contre-performance à tous les niveaux », comme le regretta leur entraîneur, Giovanni van Bronckhorst.