Etats-Unis: les électeurs du Kansas ont protégé le droit à l’avortement

Il n’y aura pas de restrictions contre le droit à l’avortement au Kansas. C’est une victoire majeure pour le droit à l’IVG aux États-Unis depuis que la Cour suprême des États-Unis a annulé le droit fédéral cristallisé dans le fameux arrêt « Roe vs Wade ». Ce scrutin était vu comme un test politique au niveau national et fait dire aux militantes et militants pro-avortement que la décision de la Cour suprême ne reflète pas l’opinion américaine.

Les électeurs de l’État du Kansas - pourtant traditionnellement conservateur - ont rejeté un amendement qui aurait ouvert la voie à une réglementation plus stricte ou à une interdiction de la procédure. Le résultat a été écrasant : 60 % des électeurs se sont prononcés en faveur du maintien des protections contre l’avortement dans la constitution de l’État, contre 40 % qui voulaient les retirer. Les dirigeants conservateurs du Kansas ne pourront donc pas limiter le droit à l’avortement ou le supprimer lors de leur prochaine session de janvier.