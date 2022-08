Acheter de la drogue sur internet, un jeu d’enfant

Acheter de la drogue sur internet, est presque un jeu d’enfant si l’on en croit le policier de la DJSOC, Marc Vancoillie. Auparavant, le dark web – la version clandestine du web – était plébiscité pour l’achat de ce genre de produits illégaux. « Mais un rapport de l’EMCCDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) indique que l’utilisation du dark web a diminué et que les applications de messagerie telles que Wickr, Télégram, etc. sont de plus en plus utilisées. »