Chaussettes, T-shirt avec le nom de sa gare favorite… la SNCB lance une gamme de produits de merchandising à son nom

Les chaussettes ? Les premières en rupture de stock. Les sacs ? Rupture de stock. Les T-shirt ? « Out of stock », tout comme les sweaters ou les bananes. Il restait les chapeaux en ce début de mercredi d’après-midi. « Out of stock » (le ferroviaire adore s’exprimer en anglais, ça fait sans doute exotique) également dès 17h30. Lancés lundi 1er août avec une simple communication sur les réseaux sociaux, les vêtements et accessoires frappés de la marque B de la SNCB se sont vendus comme des petits pains. Pourtant mis en vente assez discrètement sur le webshop d’une filiale, celle du musée du train à Schaerbeek (TrainWorld) (https ://fanshop.belgiantrain.be/fr). Vêtements et accessoires sont plutôt simples (sweat et T-shirt uniquement en blanc classique), comme le petit sac à bretelles, on peut demander à ce qu’ils soient déclinés du nom d’une gare particulière.