Drogues: «L’enquête Sky ECC a eu un certain impact sur le trafic»

L’homme travaille sur les stupéfiants depuis près de 25 ans. Il y a 4 ans qu’il dirige le service drogues de la direction centrale de la lutte contre la criminalité grave et organisée (DJSOC) de la police fédérale. Une petite équipe qui compte actuellement 7 personnes et devrait en compter deux de plus prochainement.

Comment explique-t-on la baisse des saisies de cocaïne dans le port d’Anvers ?

Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions, mais je pense que l’enquête Sky ECC a eu un certain impact sur le trafic. Beaucoup de personnes qui travaillaient dans le port ont été arrêtées, il est possible que les organisations aient des problèmes logistiques et que les petites mains fassent profil bas. Ces dernières semaines, il y a quand même un certain nombre d’arrestations de personnes qui viennent dans le port pour essayer de récupérer les chargements de cocaïne. Ce sont souvent des Hollandais, et ce qui est remarquable, c’est que ce sont des personnes assez jeunes. Il y quelques jours, une mineure a d’ailleurs été arrêtée.