Guerre en Ukraine: un chasseur de mines belge partira lundi pour une mission exceptionnelle en Méditerranée

Un chasseur de mines tripartite (CMT), le M923 Narcis de la Marine, et son équipage de 47 marins appareillent lundi à destination de la mer Méditerranée pour se joindre à l’une des deux flottilles de l’Otan chargées de la lutte contre les mines, a-t-on appris mercredi de sources militaires.

Le navire sera affecté au « Standing NATO Mine Counter-Measures Group Two » (SNMCMG-2), l’un des quatre groupes navals permanents dont dispose l’Otan et l’un des deux spécialisés dans la guerre des mines. Deux de ces flottilles opèrent de manière privilégiée dans le nord de l’Europe et l’autre dans le sud – principalement en Méditerranée, mais aussi occasionnellement en mer Noire. Les navires qui les composent sont mis à la disposition par les pays alliés selon un principe de rotations.