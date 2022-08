C’est déjà le mois de vérité pour Anderlecht

Il sera 18h45 en Belgique, ce jeudi, lorsqu’Anderlecht commencera déjà, au bord de la mer Baltique et par une température dépassant les 25 degrés, l’un des matchs les plus importants de sa saison. La concentration était palpable au sein de la délégation anderlechtoise, mercredi soir dans la belle capitale estonienne, pour le dernier entraînement avant sa grande rentrée en Europe. Seul membre de la direction bruxelloise présent dans l’avion ayant décollé en milieu de matinée depuis l’Aviapartner Executive de Bruxelles pour un vol paisible d’un peu plus de 2 heures – Peter Verbeke n’est pas du voyage pour raisons familiales-, Wouter Vandenhaute était particulièrement attentif. Le président des Mauves connait mieux que quiconque l’importance de l’enjeu.