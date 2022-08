La Salle Empire – qui date en fait de la fin du XVIIIe siècle et est donc au départ de style Louis XVI et non de style Empire (Napoléon, début XIXe) – a conservé son parquet en chêne et acajou, sa pendule, ses chandeliers… de l’époque où elle faisait office de salle de bal, avec petit balcon pour l’orchestre. Mais Léopold II voulant une salle de bal plus vaste, qui deviendra l’actuelle Salle du Trône, la Salle Empire a perdu cette fonction festive pour servir de décor à d’autres événements. Comme les photos officielles du Roi avec certains dirigeants étrangers – dont Barack Obama en 2014 (photo). Ou la remise de lettres de créances par des ambassadeurs. Ou encore le mariage civil d’Albert et Paola. Et, voici dix ans, la signature en grande pompe de la sixième réforme de l’Etat, en présence d’Albert II, Elio Di Rupo et son gouvernement .