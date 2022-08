Le nom de la salle des Glaces n’est qu’un second choix royal, si l’on peut dire. Léopold II voulait la dédier au Congo, mais après son décès, Albert Ier, qui a poursuivi les travaux, a préféré décorer les murs d’imposants miroirs plutôt que de scènes allégoriques évoquant l’Afrique telles qu’imaginées par son prédécesseur. Et les miroirs ont donc donné leur nom à cette salle. Le plafond n’a pas non plus été décoré comme initialement prévu. Alors en 2002, la reine Paola a demandé à Jan Fabre d’y réaliser une œuvre : Heaven of Delight. Le plafond et un des trois lustres sont recouverts de près d’un million et demi d’elytres de scarabées. L’artiste ayant été condamné pour faits de mœurs cette année, un panneau prévient les visiteurs que « le Palais a décidé de préserver cette œuvre qui fait partie du patrimoine architectural du Palais royal », opérant, comme « d’autres institutions une distinction entre l’artiste condamné et ses créations ».