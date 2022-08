Datant du règne de Léopold II et inspirée du Palais des Tuileries de Paris, c’est la plus vaste salle du Palais. Longtemps utilisée pour de grands dîners d’Etat avec 200 convives, comme en 1993 en l’honneur de l’empereur du Japon ou en 1964 pour le Roi de Norvège, la Salle du Trône (même si elle n’abrite aucun trône…, lire par ailleurs) accueille des événements importants pour la famille royale. Qu’ils soient annuels, comme le discours de Nouvel An du Roi devant les autorités du pays, ou ponctuels, comme le mariage civil de Baudouin et Fabiola en 1960, le lunch de mariage de Philippe et Mathilde en 1999, ou la cérémonie des 18 ans de la princesse Elisabeth en 2019.

C’est aussi dans la Salle du Trône que les deux Rois des Belges ayant quitté le… trône ont signé leur acte d’abdication : Léopold III le 16 juillet 1951et Albert II le 21 juillet 2013 (photo).