Le Salon du Penseur

Ce salon (aussi appelé Salon Carré) tire son nom de la pendule ornée d’une réplique en bronze du Penseur de Michel-Ange qui orne la cheminée de la pièce. Il fait le coin entre la Salle des Glaces et la Grande Galerie, qui servent de salons de réception lorsque le Roi présente ses vœux de Nouvel An aux autorités du pays ou aux ambassadeurs accrédités en Belgique. En 1993, lors d’un événement bien plus dramatique et inattendu, il a servi de chapelle ardente pour le roi Baudouin (comme pour Albert Ier et Léopold III avant lui). Des centaines de milliers de personnes ont fait la file devant le Palais cet été-là pour rendre un dernier hommage à Baudouin dans ce Salon du Penseur repensé pour accueillir sa royale dépouille.