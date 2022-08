Felice Mazzù avant le match d’Anderlecht en Conference League: «Cette compétition est très importante pour nous»

Tout à perdre et pratiquement rien à gagner. Ce sera désormais le lot d’Anderlecht, chaque été, tant qu’il n’aura pas remonté définitivement la pente. Le revoilà donc en Europe, 343 jours après le désastre de Vitesse Arnhem et pour de nouveaux préliminaires guère plus sexy que ceux de l’an passé. C’est une nouvelle fois typiquement le genre de rencontre piégeuse qu’Anderlecht disputera ce jeudi soir (18h45) à Tallinn à l’occasion de la manche aller du troisième tour préliminaire de la Conférence League. Kevin Voolaid, l’entraîneur de Paide Linnameeskond, a d’ailleurs annoncé la couleur mercredi en conférence de presse.

« Nous n’avons pas peur d’Anderlecht, a-t-il prévenu. Après Tbilissi et l’Ararat Arménia, nous voulons aussi éliminer les Mauves. Tous les Anderlechtois ont un joli CV mais aucun n’a le palmarès de Ragnar Klavan (ex-Liverpool). Or, ce ne sont pas les individualités mais le collectif qui fera la différence. »