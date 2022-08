Sergio Gomez convoité par Manchester City: Anderlecht ne le laissera pas partir à n’importe quel prix

Pendant qu’Anderlecht se prépare, en Estonie, à disputer une rencontre capitale, les négociations se poursuivent entre la direction bruxelloise et celle de Manchester City pour le transfert de Sergio Gomez. Les négociations mais également les spéculations, toutes les parties se voulant le plus discrètes possibles dans ce dossier qui vaut des millions.

Sous contrat au parc Astrid jusqu’en 2025, l’Espagnol est évidemment très tenté par l’aventure que lui propose City. Qu’il s’agisse d’intégrer le noyau de Pep Guardiola ou d’être immédiatement prêté (on parle de Gérone, promu en Liga), Gomez se sent prêt à tenter l’aventure. Il n’empêche que, s’il n’est pas du voyage à Tallinn alors qu’il vient de reprendre les entrainements collectifs, il pourrait très bien être dans la sélection mauve pour la réception de Seraing dimanche, comme l’a confirmé Felice Mazzù mercredi.

« Les rumeurs autour de cet éventuel transfert ne me posent pas de souci car toutes les équipes sont confrontées à cela en cette période de mercato, relativise l’entraîneur anderlechtois. Sergio Gomez est un très bon joueur et j’espère évidemment qu’il restera mais je m’occupe de toute l’équipe. Ce qui se passe en ce moment en coulisses est moins important que tout le groupe, que j’essaie de rendre le plus fort possible. Les millions de l’éventuel transfert de Sergio pourraient-ils m’apporter d’autres renforts ? Je ne parle jamais de l’aspect financier des choses dans ce domaine. »