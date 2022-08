Le jeune attaquant Mitchy Ntelo quitte le Standard et rejoint le Sporting de Charleroi

Le jeune attaquant Mitchy Ntelo, que le Standard ne souhaitait pas conserver et que Mehdi Bayat voulait absolument, rejoint Charleroi sur base d’un contrat de deux ans.

C’était dans les tuyaux : Mitchy Ntelo a apposé sa signature au bas d’un contrat le liant pour deux ans, avec deux autres saisons en option, au Sporting Charleroi, qu’il rejoint gratuitement, le Standard se réservant juste le droit de percevoir 20 % du montant de transfert lors de la revente future du joueur. C’est que le club liégeois, qui n’avait pas levé l’option d’un an qu’il possédait, ne souhaitait pas conserver son jeune (21 ans) attaquant, pas même au sein de son équipe U23, que Camil Mmaee vient lui aussi de quitter pour filer à Bologne. Malgré une offre, bien supérieure sur le plan financier, du club néerlandais du FC Utrecht, arrivée mardi, Mitchy Ntelo a décidé de ne pas modifier ses plans et de privilégier le projet sportif proposé par Charleroi, où Mehdi Bayat, qui s’était entretenu avec lui, le tient en très en haute estime et souhaitait ardemment son arrivée en terre hennuyère. Auteur de 10 buts la saison dernière au MVV Maastricht, où le Standard l’avait prêté, l’attaquant liégeois, qui doit encore apprendre à se faire mal, devrait dans un premier temps acquérir du temps de jeu au sein de la formation U23 des Zèbres, avec la perspective, bien réelle, d’intégrer un noyau professionnel où les solutions en pointe ne sont guère nombreuses.

Stélios Andréou prolonge jusqu’en 2026

Par ailleurs, Stélios Andréou (20 ans) a prolongé un contrat qui le lie désormais à Charleroi jusqu’en 2026. Arrivé l’été dernier en provenance de l’Olympiakos Nikosia, le défenseur chypriote avait rapidement fait son trou, et l’unanimité, au Sporting.