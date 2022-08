L’ancien directeur du KVS Franz Marijnen est décédé

Le metteur en scène de théâtre Franz Marijnen est décédé au cours de la nuit de mardi à mercredi, à l’âge de 79 ans, à Bonheiden (province d’Anvers), a annoncé sa famille.

Marijnen était né le 4 avril 1943 à Malines. Au début de sa carrière, il a fait connaître aux Pays-Bas et en Belgique l’œuvre du metteur en scène polonais Jerzy Grotowski. Il s’est ensuite installé aux États-Unis, où il a fondé la société expérimentale Camera Obscura. Il est revenu travailler en Europe à partir de la seconde moitié des années 1970. Franz Marijnen a étudié la mise en scène au RITCS (Royal Institute for Theatre, Cinema and Sound) de Bruxelles.