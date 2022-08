Le message émouvant de Dries Mertens aux supporters de Naples: «Cette ville restera à jamais gravée dans mon cœur»

Pas un adieu, un au revoir ». Dans vidéo publiée ce mercredi soir sur ses réseaux sociaux, Dries Mertens, qui a récemment quitté Naples après neuf saisons passées au club, a adressé un message à ses supporters. « Chers Napolitains. Je savais que ce jour viendrait, mais je n'aurais jamais pensé que ce serait si difficile pour moi », a confié le Diable rouge, visiblement très ému et accompagné de son fils Ciro. « Je dis maintenant au revoir à la ville qui m'a adopté, aimé et soutenu dans les moments difficiles et les bons moments. Les records et les victoires sont pour toujours dans les livres d'histoire. Les gens et la ville sont pour toujours dans mon cœur. Je suis fier que mon fils Ciro soit né à Naples. Lorsque nous parcourrons le monde, il sera toujours un Napolitain Je ne suis pas né ici, mais cette ville a été ma maison pendant 9 ans et est devenue une partie de moi. C’est pourquoi j'ai décidé de garder ma maison ici pour pouvoir toujours revenir chez moi. Au club, mes collègues, entraîneurs, fans et amis, je ne peux dire qu'un seul mot: merci. Mon départ ne s'est pas passé comme je l'avais espéré, mais pour moi ce n'est pas un au revoir. C’est seulement un ‘on se reverra plus tard’. »