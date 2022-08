Standard: «Barrett», gendre idéal et défenseur ambitieux

Ce qui l’a poussé à venir : « Sclessin ? J’en ai eu des frissons ! »

Ce n’est pas être mauvaise langue que d’affirmer qu’il est difficile aujourd’hui de trouver des interlocuteurs loquaces dans le monde du football. Méfiance à tous égards vis-à-vis de la presse et des réseaux sociaux, où tout ce que vous pouvez y raconter peut un jour se retourner contre vous. Quel bonheur, dans ce sens, de recevoir et d’écouter Jacob Barrett Laursen, le dernier transfuge du Standard. Appelez-le simplement Barrett, c’est le prénom, son deuxième, qu’il affectionne le plus puisqu’il descend directement de sa grand-mère, visiblement (car tatouée sur son bras) très importante à ses yeux.