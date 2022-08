Letsile Tebogo, un titre et un record «à la Bolt»

Il y a des comparaisons qui, parfois, peuvent s’avérer dangereuses pour un jeune sportif qui s’autorise une percée un peu spectaculaire. Combien de « nouveaux Merckx », de « Maradona des Carpates (le lieu peut être remplacé à foison » ou de « Borg des temps modernes » n’ont-ils pas garni les routes, les stades et les courts avant de disparaître aussi vite qu’ils étaient arrivés ?

Etre qualifié de « nouveau Bolt », pour un sprinter, est évidemment le raccourci le plus évident quand survient un jeune homme capable d’affoler les chronos sur 100 et 200 m. Et c’est exactement ce qui s’est passé mardi, lors des Mondiaux juniors d’athlétisme, à Cali, avec le Botswanéen Letsile Tebogo. Y survivra-t-il ? On verra dans quelques années, même s’il semble bien parti…