Parlez-nous de la pluie et non pas du beau temps

Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps, le beau temps me dégoûte et m’fait grincer les dents », chante Brassens avec L’Orage, texte magnifique dédié à la nature et à ses déchaînements propices aux amours volées. Et nous voici, nous aussi, à attendre le prochain orage, craignant de partager un jour le sort de « ces pays imbéciles où jamais il ne pleut ».

La pelouse : rousse. La rivière : basse. Le potager : bétonné. Les pommes sur l’arbre : burinées. Il fait chaud, c’est vrai. Il fait sec. Et pourtant, il faut seulement parler pour l’instant de records, et non pas encore de canicules, c’est-à-dire d’épisodes prolongés de températures élevées, de jour comme de nuit.