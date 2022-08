Mobilité: 34 cyclistes sont verbalisés chaque jour en moyenne

Cyclistes et automobilistes égaux devant la loi

Le coordinateur du centre Fietsberaad Vlaanderen, Wout Baert, souligne cependant que « les cyclistes et les automobilistes sont effectivement punis de la même manière aujourd’hui. Les deux sont des « conducteurs » selon la loi et sont traités de la même manière ». Selon M. Baert, il est toutefois logique que la police accorde plus d’attention au contrôle des véhicules motorisés, qui comportent de plus grands risques et représentent la plus grande part des accidents et des victimes.