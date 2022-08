Cocasse: l’emmental suisse appelle les «juges étrangers» à sa rescousse

Les « juges étrangers » : l’expression a été abondamment utilisée par l’Union démocratique du centre (UDC, parti politique suisse conservateur et nationaliste), notamment pour contrer toute idée d’accord-cadre avec l’Union européenne. Le simple fait qu’une juridiction de l’UE puisse trancher les différends entre Berne et Bruxelles suscite des poussées d’urticaire au pays de la démocratie directe. Or, ce sont bien ces « juges étrangers » qui pourraient donner un sérieux coup de pouce à un des symboles de la Suisse : l’emmental.

Cette histoire, c’est la NZZ am Sonntag qui la raconte. En Suisse, l’emmental est protégé par une AOP (appellation d’origine protégée). Le cahier des charges contient de nombreuses prescriptions qui vont jusqu’à la taille des trous, qui doivent se situer entre deux et quatre centimètres.