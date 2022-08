Kinmen, île «tampon» entre Taïwan et la Chine

I ci, c’est un peu la Crimée de Taïwan. » A plus de 300 km à l’ouest de l’île convoitée par Pékin, l’environnement paisible et rural de la petite île de Kinmen contraste avec le rythme et la densité de la mégalopole voisine de Xiamen.

Au siège local du Kuomintang, le parti nationaliste chinois, la députée Chen Yu-Jen explique la position particulière de son île natale, où vivent 50.000 habitants : « Nous avons de fortes relations avec la Chine, et pourtant, notre système est démocratique. L’idée que nous nous faisons du continent est différente de celle des habitants de Taïwan. Et nous n’aimons rien de plus que la paix. »