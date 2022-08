Conference League: voici comment suivre Paide-Anderlecht en direct vidéo

Le rendez-vous entre les Estoniens et les Mauves est fixé ce jeudi soir dès 18h45.

Trois possibilités pour suivre ce duel :

- Comme le veut la tradition en 2022, les médias des clubs prennent de plus en plus de place. Ainsi, la rencontre entre Paide et Anderlecht sera à suivre sur l’application Mauve TV.

– La radio est un média apprécié par de nombreux fans de football. Il faut dire que les commentateurs vous font souvent vivre les matches avec passion. Ce jeudi soir, VivaCité sera également au rendez-vous dans le parcours européen des Mauves.