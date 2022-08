Kalidou Koulibaly critique les propos du président de Naples: «Vous devez avoir du respect»

Le président de Naples a déclaré cette semaine que son club ne recruterait de nouveaux joueurs africains que s'ils promettaient de ne pas participer à la Coupe d'Afrique, qui se déroule pendant la saison. « Les Africains ?Je leur souhaite le meilleur, mais soit ils renoncent à leur participation à la Coupe d'Afrique avec un document signé (...) soit ils ne signent jamais pas" », a déclaré De Laurentiis lors d'une émission sur Wall Street Italia. « Nous sommes les idiots qui payons les salaires pour les laisser jouer pour les autres. »

Lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique, en janvier et février, Naples n'a pas pu compter sur plusieurs joueurs de base. Parmi eux, le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly (ex-KRC Genk), parti à Chelsea cet été. Koulibaly, quant à lui, a répondu aux propos de son ancien président. « Il décide de ce qu'il dit, mais pour moi, le plus important est de respecter tout le monde, a déclaré Koulibaly lors d'un point de presse à Londres. Quand j'ai joué à Naples, j'ai aussi joué pour le Sénégal et j'ai gagné la Coupe d'Afrique. C'est vrai que c'était un moment difficile pour eux quand nous sommes allés au tournoi, mais nous l'avons gagné et cela me rend encore très heureux aujourd'hui. Vous ne pouvez pas parler comme ça pour les équipes nationales africaines. Vous devez avoir du respect, comme vous en avez pour les autres équipes nationales. Mais je respecte ce qu'il pense. S'il pense que l'équipe peut jouer sans joueurs africains, c'est à lui de décider. Mais je ne pense pas que tout le monde au club ait la même idée. Je sais que certaines personnes au club pensent autrement. Ce n'est pas l'idée du club ou de la ville, car la ville est très respectueuse. »