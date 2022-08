La ferme de Roisin n’a jamais livré ses mystères

Stéphane est accusé des assassinats de Christian Duquene (42) et de son épouse Rita Wallecam (41), tués à Roisin (Honnelles), et – comme le veut la procédure à l’époque – le verdict sera rendu en l’absence de l’accusé. Aux première et troisième questions qui leur sont posées, celles sur la culpabilité pour meurtre, les jurés répondent par la négative, annonce le président du jury. Il n’y aura donc pas besoin de s’attarder sur les questions deux et quatre, liées à la préméditation : Stéphane est acquitté. « Faites entrer l’accusé ! », lance le président tandis qu’un léger brouhaha inonde la salle. Lorsque celui-ci est amené par les policiers, il ferme les yeux et baisse la tête, comme résigné. Et quand le président ordonne l’ouverture du box pour lui rendre sa liberté, sa compagne, ses sœurs, ses parents lui tombent dans les bras tandis qu’il semble ne pas encore réaliser que c’est fini.