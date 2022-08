Nancy Pelosi s’inquiète des tensions croissantes avec la Corée du Nord

Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, a exprimé son inquiétude face aux tensions croissantes entre la Corée du Nord et la Corée du Sud lors de son voyage en Asie.

Les menaces nord-coréennes sont inquiétantes, a déclaré Nancy Pelosi ce jeudi à Séoul, dans une annonce conjointe avec le président sud-coréen de l’Assemblée nationale Kim Jin-pyo. Pelosi était arrivée en Corée du Sud la veille au soir après une visite controversée à Taiwan.

Le programme nucléaire de la Corée du Nord fait la une des journaux internationaux depuis des années. L’engagement en faveur de la dénucléarisation de la Corée du Nord et de la paix par le biais de la coopération internationale et du dialogue repose sur une « dissuasion forte et globale », selon la déclaration. Par « dissuasion globale », les États-Unis entendent la gamme complète de leurs ressources militaires, y compris les armes nucléaires.