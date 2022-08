Naissance d’une tortue à deux têtes aux Pays-Bas

Une tortue à deux têtes est née dans la ville de Putten, dans le centre des Pays-Bas, rapporte jeudi AniCura Stroowaert. Selon la clinique vétérinaire, la tortue a un seul cœur et un seul tube digestif, ce qui augmente son espérance de vie.

L’animal, baptisé Sorte (« chanceux » en portugais), est une tortue à éperons. Elle est née lundi chez un éleveur amateur de Putten. Le reptile possède deux têtes, quatre pattes avant, deux pattes arrière et deux queues. Un scanner a également montré que l’animal possède deux colonnes cervicales et deux trachées. Sorte est en revanche doté d’un unique cœur et d’un seul tube digestif, ce qui est positif pour son espérance de vie, explique le vétérinaire Anton Fennema d’AniCura. Si l’animal avait été constitué de deux systèmes distincts, les risques de maladie, et donc de mort, auraient été deux fois plus élevés.