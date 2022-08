L’inflation a atteint au deuxième trimestre son niveau le plus élevé depuis 1997

L’Observatoire des prix a annoncé ce jeudi que l’inflation totale s’était établie à 9,9 % entre avril et juin 2022. Il s’agit du niveau le plus élevé depuis 1997, année où les calculs selon la méthodologie d’Eurostat ont débuté.

Les principaux voisins de la Belgique n’échappent pas à l’inflation galopante. Alors que l’inflation totale aux Pays-Bas (10,4 %) est encore plus élevée qu’en Belgique, elle est nettement plus faible en Allemagne (8,3 %) et surtout en France (5,9 %).