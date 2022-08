Avec Amazon et bpost dans les recoins de campagne

La première vend. La seconde livre. Les destins de ces deux-là paraissent liés, particulièrement dans les endroits les plus isolés. Mais il y a quelques bémols.

Rendez-vous à Sensenruth, sur les dessus de Bouillon. C’est là que l’on retrouve Jérôme, facteur « hypermotivé ». 23 ans de service chez bpost. Un gars qui adore sa région et en connaît le moindre « racoin ». Un homme qui aime les gens aussi. « Si ce boulot ne consistait qu’à mettre du courrier dans la boîte aux lettres, il ne m’intéresserait pas », assure-t-il.

Ce n’est pas le hasard qui nous a mené sur les bords de la Semois pour tracer la route avec Jérôme. Mais l’hypothèse que, sans l’e-commerce, certains villages seraient plus que jamais coupés du monde, leurs habitants n’ayant le choix qu’entre d’incessants déplacements vers les centres urbains et l’abstinence consumériste. On schématise.