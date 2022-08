Produit du terroir: la Plate de Florenville, la fierté de la Gaume

Son magasin est connu de toute la Gaume. D’ailleurs aussi. Et quand vous ne savez pas, on vous dira que c’est « celui dans le tournant ». Sur les hauteurs de Chassepierre. Sur la grand-route menant de Bouillon à Florenville. Plus bas, il y a ce charmant village de Chassepierre, donc, celui qui somnole le long de la Semois la majeure partie de l’année et qui se réveille en été, au contact des vacanciers, au point de faire la fête, fin août, le temps du week-end du Festival des arts de la rue. Au loin, on perçoit le clocher de l’église de Florenville.