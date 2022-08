La moyenne Semois, «couture» belge entre l’Ardenne et la Lorraine

Ce paysage est représentatif de la moyenne Semois, avec la rivière qui vient d’Arlon et s’écoule vers Herbeumont, Bouillon et la France. » A l’arrière de l’église Notre-Dame de l’Assomption de Florenville, un panorama s’ouvre sur la plaine alluviale où le cours d’eau bombe en douceur. Un tableau que Francis Rosillon, docteur en Sciences de l’environnement et ancien maître de conférences de l’Université de Liège (ULiège), connaît par cœur. « La Semois s’écoule le long de la cuesta sinemurienne (première cuesta de la Lorraine belge) qui présente un front abrupt au nord et un revers en pente douce vers le sud », poursuit-il, intarissable. « Elle a érodé les marnes dans la plaine et le grès de la cuesta a mieux résisté. »