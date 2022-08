Cédric Roussel: «Pas donné à tout le monde de jouer en Premier League»

Retraité des terrains depuis 2014, Cédric Roussel est passé à autre chose. Employé au Décathlon de Mons, l’ancien attaquant des Diables rouges ne pratique plus qu’avec parcimonie le football, il a plutôt bifurqué vers le running. Ce changement d’activité sportive ne l’empêche pour autant pas de suivre encore avec une grande attention l’actualité du ballon rond. Y compris tout ce qui se passe en Premier League, là où il a défendu les couleurs de Coventry entre 1999 et 2001. Là aussi où il a découvert, avec joie, le berceau du sport-roi. « La Premier League a toujours été le rêve de ma vie. Depuis tout petit, je regardais le championnat anglais, j’étais passionné par ce football. En quittant La Gantoise, j’ai eu l’opportunité de partir trois mois en prêt à Coventry. Et j’ai saisi ma chance, ce qui m’a permis ensuite de signer un contrat de cinq ans. Pour moi, c’est une énorme fierté car ce n’est pas donné à tout le monde de jouer en Premier League. Encore moins d’y être titulaire et de marquer des buts.