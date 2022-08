En Suisse, des bénévoles effarouchent les loups pour protéger les vaches

Des yeux jaunes scintillent dans le noir. Serait-ce un loup en quête d’un festin bovin ? Dans cet alpage des hauts de Bière dans le Vaud, en Suisse, la nuit révèle plein de surprises aux côtés des bénévoles de l’association Oppal, qui prône la cohabitation avec le prédateur. Ils sont entre 200 et 300 à en protéger les animaux d’alpage grâce à leur présence et méthodes d’effarouchement.

Le loup et la Suisse, c’est une grande histoire d’amour-haine. Mais comment se positionner si l’on ne souhaite ni la mort du grand prédateur de la forêt, ni celle des animaux d’alpage, de plus en plus vulnérables aux attaques ? L’association Oppal est née en 2021 pour trouver une solution à cette équation épineuse. Sa réponse ? Mobiliser des bénévoles pour veiller pendant la nuit sur les moutons dans le Valais et, depuis cette année, les jeunes bovins dans le canton de Vaud.