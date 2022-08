Une terrasse interdite aux enfants recale une famille à Ostende: «Les autres personnes présentes ont été étonnées»

Une famille a été recalée de la terrasse d’un bar à Ostende à cause de la présence de leur fille de six ans. Une situation peu courante en Belgique, mais qui émerge à l’étranger.

Une famille s’est vu refuser l’accès d’une terrasse à Ostende. La raison ? La terrasse est réservée aux adultes et ne tolère donc pas la présence de leur fille de six ans. « Les autres personnes présentes sur place ont également été étonnées. Nous allons régulièrement dans des bars et des restaurants et nous n’avons encore jamais eu de problème », raconte le père dans les colonnes de 7sur7. « Nous pouvions nous asseoir sur une autre partie de la terrasse, mais nous n’en avions plus envie ».

L’établissement, le Brassi Beach Bar, qui appartient au Casino d’Ostende, ne comprend pas pourquoi le concept de terrasse « adults only » pose problème. « Nous comprenons que les gens puissent être assez surpris, ils n’y sont pas encore habitués, mais des terrasses réservées uniquement aux adultes sont assez courantes à l’étranger », justifie Jurden De Munck, CEO du Casino d’Ostende. « Il est clairement indiqué “18+” à l’entrée, mais nous possédons également une terrasse familiale. Pour notre partie réservée aux adultes, nous voulons simplement qu’ils puissent profiter en toute tranquillité. Par ailleurs, de nombreuses alternatives plus familiales existent un peu partout à Ostende, chez nos collègues de l’horeca. »