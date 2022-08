«Siuuu Later»: un quotidien anglais se paie Cristiano Ronaldo dans sa Une du jour! (photo)

Cristiano Ronaldo jouera-t-il encore pour Manchester United ? Le Portugais souhaite toujours quitter les Red Devils afin de disputer la prochaine Ligue des champions et son coach, Erik ten Hag, ne semble plus non plus vouloir le conserver. Dimanche dernier, le Portugais avait quitté le stade avant la fin du match, après avoir été remplacé à la mi-temps face au Rayo Vallecano. Un comportement jugé tout simplement « inacceptable », par son nouveau coach.

Selon le Daily Star, la relation entre Ronaldo et Manchester United aurait atteint un point de non-retour et le quintuple Ballon d’Or semble désormais parti pour quitter le club. Le quotidien anglais s’est d’ailleurs permis une Une assez osée dans son édition sportive, en reprenant le célèbre cri de Ronaldo pour annoncer que le club mancunien ne voulait plus de lui.