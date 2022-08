Après le référendum présidentiel, la Tunisie attachée à l’islam autant qu’à sa liberté

Chaque pays adore se déchirer autour d’un sujet aussi inflammable que stérile. La Belgique a la querelle linguistique, la France, le voile et la laïcité. En Tunisie, la relation de l’islam et de l’Etat réveille régulièrement les passions. L’article 5 de la Constitution, rédigée par le président Kaïs Saïed et approuvée la semaine dernière par 94,7 % des votants lors du référendum, a rallumé les braises de cette polémique jamais éteinte. Il stipule que « l’Etat seul doit œuvrer à la réalisation, dans le cadre d’un régime démocratique, des finalités de l’islam en matière de respect de la vie humaine, de la dignité, des biens, la religion et de la liberté ». Il n’en fallait pas plus pour réanimer le spectre d’un Etat théocratique.