Pourquoi il y a autant de guêpes cette année

Les guêpes sont présentes en nombre cet été. Les saisons clémentes que nous avons connues en 2022 ont permis une arrivée précoce de nombreuses guêpes, « essentiellement des espèces nordiques, comme la guêpe germanique ou la guêpe commune », selon le professeur Pierre Rasmont, directeur du laboratoire de zoologie de l’UMons.

Ce dernier explique l’impression d’être entouré de beaucoup de guêpes cette année par un climat propice à leur émergence durant toute l’année. De plus, les espèces nordiques créent des colonies plus importantes et sont plus propices à attaquer en cas de dérangement du nid. Tous ces facteurs peuvent nous contraindre à être fréquemment confrontés à leur présence.