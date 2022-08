Diables rouges: pour Dries Mertens, ça commence à urger

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, Dries Mertens ne semble pas pressé à retrouver un nouvel employeur. Peut-être profite-t-il de ce laps de temps pour faire le deuil de son départ de Naples, sa ville de cœur, là où il a vécu ses plus grandes émotions professionnelles et personnelles. Là où il est aussi devenu l’égal de Dieu – Diego Maradona, en l’occurrence – et où il est devenu papa d’un petit Ciro Romeo, doté du surnom que lui avaient précédemment donné les tifosi azzurri. « Ce n’est pas un adieu, juste un au revoir », a précisé l’ailier belge à travers une vidéo extrêmement touchante, portant son fils dans les bras.