Balenciaga commercialise le «sac-poubelle le plus cher du monde» et crée la polémique

C’est le sac-poubelle le plus cher du monde. Pour la modique somme de 1.790 dollars, vous pouvez vous offrir le « Trash Pouches » de Balanciaga. Un sac à ordures brillant, fabriqué en cuir de veau, orné d’un subtil logo, qui, après avoir été présenté en mars dernier lors du défilé automne 2022 à Paris, suit désormais son bout de chemin en boutique et sur le site de la marque. Et ne manque pas de faire réagir sur les réseaux sociaux.

Des réactions qu’avait anticipées le directeur de la création de Balenciaga, Demna Gvasalia. « Je ne pouvais pas manquer l’occasion de fabriquer le sac-poubelle le plus cher du monde, car qui n’aime pas un scandale de mode ? », avait-il déclaré à Women’s Wear Daily.