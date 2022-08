Comment différencier les dates de consommation sur les étiquettes de nos aliments

En vertu de dispositions européennes, deux types de dates peuvent apparaître sur nos étiquettes alimentaires : la date limite de consommation (DLC) et la date de durabilité minimale (DDM). Mais selon une étude de l’appli anti-gaspi Too Good To Go, 75 % des Belges méconnaissent la différence entre ces notions. Une confusion qui mène inévitablement à du gaspillage alimentaire.

Différencier ces deux types de dates est d’autant plus important qu’elles n’ont pas le même objectif. La DLC vise à protéger la santé publique. Précédée par la mention « à consommer jusqu’au », elle concerne les produits très périssables, qui sont donc susceptibles de présenter un danger sanitaire une fois la date dépassée. On y retrouve les aliments frais préemballés, tels que la viande, le poisson, les salades à tartiner ou encore les plats préparés.