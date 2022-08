La blockchain pour lutter contre la fraude au ticket de concert

Acheter un ticket pour le concert de son groupe favori peut être un exercice frustrant lorsqu’on est devant son ordinateur à l’ouverture de la vente et qu’après plusieurs essais infructueux, on se rend compte que toutes les places ont été vendues en quelques minutes à peine. C’est souvent l’œuvre de « scalpers », des gens – ou des robots – qui achètent des places en quantité pour les remettre aussitôt en vente sur des plateformes spécialisées à des prix parfois trois ou cinq fois plus élevés. Les fans qui se tournent en désespoir de cause vers ces plateformes paient plus cher mais risquent en plus d’acheter de faux tickets et de se voir refuser l’accès à la salle le jour J.