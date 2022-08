Aux Rencontres d’Arles, la photographie éveille notre imaginaire

L’édition 2022 des Rencontres d’Arles propose comme toujours un grand nombre d’expositions à travers toute la ville avec, cette année, une attention particulière aux photographes femmes, aux questions de genre et aux changements climatiques (voir notre supplément MAD du 20 juillet).

A côté de ces grands thèmes, le reste de la programmation propose le meilleur et le plus décevant avec certains choix qu’on a du mal à comprendre. Plusieurs lieux sont ainsi consacrés à des tentatives de créer des images nouvelles à l’aide de l’intelligence artificielle mais à part les très amusants détournements de Joan Fontcuberta et Pilar Rosado, fusionnant des visages d’anonymes en plein orgasme à celles de discours d’hommes politiques, on reste largement sur sa faim avec des créations hybrides nécessitant de (très) longs discours pour tenter de nous convaincre de leur intérêt.