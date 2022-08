Après le lockdown, la cybercriminalité a continué de surfer sur la pandémie

C’est l’une des tendances lourdes du dernier rapport statistique annuel que vient de publier la police fédérale. Les chiffres de la cybercriminalité, dont on constatait la phénoménale explosion en 2020, se sont parfaitement maintenus en 2021, et n’ont même cessé de croître. Au total, la police a enregistré l’an dernier 90.752 (+6, 6 % par rapport à 2020) faits criminels comportant « un élément ICT/online » – allant de la cyberattaque pure et simple à la vente de drogue via internet. En la matière, il faut donc principalement distinguer la cybercriminalité « au sens strict » et celle « au sens large ». La première catégorie (qui enregistre une augmentation de 6,9 % par rapport à 2020, avec 47.560 faits recensés en 2021) se réfère directement aux attaques menées contre la sécurité de systèmes informatiques ou contre l’intégrité des données qui y sont sauvegardées – par exemple, le hacking