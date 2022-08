Votre futur siège d’avion se décide peut-être aux Etats-Unis

Voilà qui va faire rêver plus d’un passager aérien, plus encore ceux des compagnies low cost. La FAA, Federal Aviation Administration (la toute puissante administration fédérale de l’aviation américaine), a lancé un appel à « commentaires sur les dimensions minimales des sièges nécessaires à la sécurité des passagers aériens (évacuation d’urgence) (Request for Comments in Minimum Seat Dimensions Necessary for Safety of Air Passengers (Emergency Evacuation) ». Une investigation fédérale qui pourrait avoir des répercussions sur les sièges de toutes les compagnies du monde.