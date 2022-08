Mercato: le PSG officialise l’arrivée de Renato Sanches, qui a signé jusqu’en 2027

Le milieu défensif portugais retrouvera Christophe Galtier et Luis Campos, qu’il avait côtoyés plusieurs saisons à Lille.

Sanches (24 ans), qui évoluait depuis 2019 au LOSC, devient la quatrième recrue estivale des Parisiens après le milieu portugais Vitinha (ex-Porto), le jeune attaquant français (20 ans) Hugo Ekitike (ex-Reims) et le défenseur français Nordi Mukiele (ex-RB Leipzig).

Le LOSC a également confirmé le départ du joueur, se déclarant « heureux (…) ’avoir participé à son développement et à la construction de sa carrière » et lui « souhait(ant) le meilleur pour la suite de son parcours professionnel », dans un communiqué diffusé sur son site internet.

Après avoir explosé au Benfica, son club formateur, en 2015-2016 et remporté dans la foulée l’Euro-2016 à seulement 18 ans, Sanches avait été transféré au Bayern Munich pour plus de 35 millions d’euros mais le natif de Lisbonne n’a jamais réussi à s’imposer en Bavière. Il sera même prêté une saison (2017-2018) par le Bayern à Swansea.

Il quitte Munich en 2019 pour se relancer à Lille où il sera sacré champion de France sous les ordres de Christophe Galtier, son futur entraîneur à Paris.

Capable d’évoluer devant la défense ou ailier droit avec un profil ’box-to-box’ et par ailleurs doté d’une bonne vision du jeu et d’une belle qualité de passes, Sanches devra toutefois gagner en régularité pour s’imposer à Paris. Souvent freiné par les blessures, il n’a jamais disputé plus de 25 matches de L1 par saison avec Lille.

Sanches compte 32 sélections en équipe nationale avec qui il a également gagné la Ligue des nations en 2019.