Bpost à la peine sur le marché belge

Bpost a connu un second trimestre difficile. L’entreprise publique a vu son chiffre d’affaires stagner (- 0,2 %) à 1,035 milliard et son résultat opérationnel (ebit) chuter de 22,5 % à 82,6 millions. Si elle a enregistré de très bonnes performances aux Etats-Unis avec sa société de logistique ecommerce Radial (+ 68 % pour l’ebit), ses deux autres business unit – e-logistics Eurasia et la Belgique – affichent des résultats opérationnels en recul (-25,7 % pour la seconde). Chez nous, les volumes de courrier ont encore baissé de 7,5 % et ceux de colis de 12,9 % par rapport à une base comparable – il est vrai – élevée. En avril 2021, la Belgique était en confinement ce qui dopait les achats en ligne. Bpost a dû aussi faire face aux infidélités d’Amazon qui lui a repris des volumes de colis pour les confier à des sous-traitants. Sans cela, le recul de l’activité paquet n’aurait été que de 2,9 %. A en croire Dirk Tirez, le CEO de bpost, la « chasse » lancée par ses équipes pour trouver de nouveaux clients et remplacer Amazon portent leurs fruits. « Au premier trimestre, on avait récupéré 20 % des volumes perdus. Au second, on était à 40 %. Et les marges que nous dégageons avec ces nouveaux clients sont supérieures à celles qu’on avait avec Amazon. » Parmi ces nouveaux clients, Dirk Tirez cite notamment la plateforme de seconde main, Vinted et la Loterie nationale.

Face à ces baisses de volume, bpost adapte son organisation et réduit sa masse salariale pour garder les coûts sous contrôle. 780 équivalents temps plein ont disparu en un an mais uniquement via départs naturels. Même si l’environnement macroéconomique défavorable (hausse de l’inflation et donc des salaires, comportement incertain des consommateurs face à cette inflation) demeure une source d’inquiétude pour le reste de l’année, bpost a revu légèrement à la baisse le risque potentiel de dérapage par rapport à ses prévisions initiales d’ebit pour l’ensemble de l’année, estimant que celui-ci pourrait aller jusqu’à 25 millions et non plus 40.